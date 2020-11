Bad Wünnenberg

43-Jähriger bei Kollision auf A44 lebensgefährlich verletzt

27.11.2020, 06:30 Uhr | dpa

Ein 43-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A44 bei Bad-Wünnenberg in Ostwestfalen lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Fulda soll kurz hinter dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren in Richtung Kassel ein Stauende übersehen haben und mit seinem Wagen auf einen Sattelzug aufgefahren sein, wie die Polizei Bielefeld am Donnerstagabend mitteilte.

Der Fahrer habe noch versucht, nach links auszuweichen. Von dort sei er wieder auf die rechte Fahrbahn geraten, mit dem Lkw kollidiert und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war ab dem Kreuz Wünnenberg für mehrere Stunden gesperrt. Es bildete sich zwischenzeitlich ein kilometerlanger Stau.