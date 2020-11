Jena

Umweltaktivisten behindern Verkehr auf A4 bei Jena

27.11.2020, 09:40 Uhr | dpa

In Jena haben sich am Freitagmorgen zwei Umweltaktivisten von einer Brücke über der Autobahn 4 abgeseilt. Einer der beiden sei inzwischen wieder auf die Brücke zurückgekehrt, ein zweiter weigere sich jedoch, die Aktion zu beenden, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Im näheren Umfeld hätten sich Sympathisanten eingefunden und wollten eine Kundgebung abhalten. Die A4 in Richtung Chemnitz wurde gesperrt.

Eine Gruppe mit dem Namen "Climate Climbers" veröffentlichte beim Kurznachrichtendienst Twitter Fotos der Aktion. Den dortigen Angaben zufolge protestieren die Aktivisten gegen die Rodung von Teilen des Danneröder Forsts in Hessen. Teile des Waldes sollen dort der Autobahn 49 weichen.