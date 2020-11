Magdeburg

Landtag kündigt digitalen Adventskalender an

27.11.2020, 10:00 Uhr | dpa

Der Landtag von Sachsen-Anhalt will mit einem digitalen Adventskalender die Vorweihnachtszeit versüßen. Jeden Tag werde sich auf dem Twitter-Account und der Internetseite des Landtags ein virtuelles Türchen öffnen, teilte der Landtag am Freitag in Magdeburg mit. Dahinter verbärgen sich interessante Fakten rund um die Parlamentsarbeit. Die Zahl auf den Türchen soll dabei zugleich Pate für den Fakt des Tages stehen. So werde am 9. Dezember erklärt, was es neun Mal im Landtag gebe.