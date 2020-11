Dresden

Aktivisten seilen sich von Brücke ab

27.11.2020, 11:16 Uhr | dpa

Mit einer waghalsigen Aktion haben am Freitag in Sachsen Klimaaktivisten für die Verkehrswende protestiert. Zwei Menschen seilten sich am frühen Morgen von einer Brücke über die Autobahn 4 bei Dresden ab, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf Anfrage bestätigte. Derzeit laufe noch der Einsatz an der Brücke. Die Aktivisten wollten nach eigenen Angaben deutlich machen, "dass die Verkehrswende jetzt geschehen muss, um die Auswirkungen Klimakrise so gering wie möglich zu halten", hieß es in einem Tweet bei Twitter.

Verkehrsminister Martin Dulig zeigte wenig Verständnis für die Aktion. "Diese Art des Protestes gefährdet Menschenleben und stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Ich habe dafür null Verständnis", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnliche Aktionen gab es etwa auch in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen.