Meiningen

Radfahrer stürzt nach Zusammenprall mit Reh

27.11.2020, 14:15 Uhr | dpa

Nach einem Zusammenprall mit einem Reh ist ein 34 Jahre alter Radfahrer am Freitag in Meiningen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem Mountainbike im Ortsteil Dreißigacker unterwegs, als ihm plötzlich das Reh in die Quere kam. Nach dem Sturz fuhr der Mann zunächst nach Hause, kam später aber in ein Krankenhaus, weil er einen Arm kaum noch bewegen konnte und Anzeichen einer Gehirnerschütterung zeigte.