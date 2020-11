Freiburg im Breisgau

Freiburg bei Auswärtsspiel in Augsburg unter Druck

28.11.2020, 03:07 Uhr | dpa

Nach sieben sieglosen Spielen in Serie hofft der SC Freiburg im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf einen Befreiungsschlag. Die Badener liegen als Tabellen-14. nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang. Zuletzt blamierten sie sich mit einer 1:3-Heimniederlage gegen den bis dahin in dieser Saison sieglosen 1. FSV Mainz 05. Besonders die Defensive des Sport-Clubs bereitet Trainer Christian Streich angesichts von zehn Gegentoren in den vergangenen drei Spielen große Sorgen. Auf Augsburger Seite läuft mit Florian Niederlechner ein früherer Stürmer der Freiburger auf.