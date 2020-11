Illertissen

Haus und Carport brennen: 200 000 Euro Schaden

28.11.2020, 11:47 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrwagen in Eile. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) ist ein Sachschaden von rund 200 000 Euro entstanden. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Brandursache war am Samstagmorgen noch unklar. 96 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen und hätten verhindert, dass das Feuer auf andere Häuser übergreife. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.