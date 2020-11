Zwönitz

Neunjähriger bei Unfall in Zwönitz schwer verletzt

28.11.2020, 11:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Zwönitz (Erzgebirgskreis) ist ein Neunjähriger schwer verletzt worden. Der Junge sei auf dem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße gefahren und dabei mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Keine Angaben machten die Beamten, ob bei dem Vorfall am Freitagnachmittag auch die 67 Jahre alte Autofahrerin verletzt wurde.