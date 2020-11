Görlitz

Landkreis Görlitz verhängt ab Dezember schärfe Maßnahmen

28.11.2020, 14:53 Uhr | dpa

Medizinischer Mundschutz in einer Apotheke. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Landkreis Görlitz verschärft ab Dienstag (01.12.) die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie. Eine entsprechende Allgemeinverfügung sei in Vorbereitung, teilte das Landratsamt am Samstag mit. Der Wert der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner pro Woche lag am Samstag bei 400,8. Seit Anfang November wird demnach der Schwellenwerte von 200 dauerhaft überschritten.

Dazu zählt eine Ausgangsbeschränkung. Demnach darf die Wohnung nur noch mit einem triftiger Grund verlassen werden: zur Arbeit, zum Einkauf, zur Schule und zur Kita. Zudem gilt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum, eine weitgehende Maskenpflicht im öffentlichen Raum sowie die grundsätzliche Beschränkung von Versammlungen auf maximal 200 Teilnehmer.

In Sachsen lagen am Freitag nach Angaben des Sozialministeriums bis auf die Landkreise Leipzig, Meißen und die Stadt Leipzig alle Landkreise und kreisfreien Städte über dem Inzidenzwert von 200. Die Landesregierung hatte am Freitag beschlossen, dass wenn dieser Wert fünf Tage lang überschritten ist, schärfere Maßnahmen gelten sollen. Der Präsident des Landkreistages und Landrat des Erzgebirgskreis, Frank Vogel hatte auf einheitliche Regelungen gedrungen, weil es viele Berufs- und Schulpendler über die Landkreisgrenzen hinweg gebe.