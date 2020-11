Rostock

Hansa Rostock stoppt Talfahrt: 2:0 gegen Bayern München II

28.11.2020, 16:12 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat seine sportliche Talfahrt gestoppt. Nach vier sieglosen Spielen in Folge kam das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag im heimischen Ostseestadion zu einem schwer erkämpften 2:0 (0:0) gegen den FC Bayern München II. Julian Riedel (60. Minute) und Manuel Farrona Pulido (66.) erzielten die Tore für die Mecklenburger beim dritten Heimsieg in dieser Saison.

In einer fairen Partie waren die Hausherren, bei denen der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Oliver Daedlow zu seinem Startelf-Debüt kam, zwar tonangebend. Zwingende Torchancen sprangen aus den größtenteils einfallslosen Bemühungen kaum heraus. Die einzige verheißungsvolle Torgelegenheit der ersten Halbzeit vergab Mittelstürmer John Verhoek, der in der 17. Minute mit einem Kopfball aus Nahdistanz an Bayern-Keeper Lukas Schneller scheiterte.

Auch nach dem Wiederanpfiff taten sich die Hanseaten schwer und gingen erst nach einem etwas kuriosen Treffer von Innenverteidiger Riedel, dessen verunglückter Schuss vom rechten Innenpfosten ins Tor trudelte, in Führung. Farrona Pulido klärte dann mit einem Schuss ins linke Dreiangel gute fünf Minuten später die Fronten. Für den offensiven Mittelfeldspieler war dies der erste Treffer im Hansa-Trikot.