Seegebiet Mansfelder Land

44-Jähriger aus Auto geschleudert: Mann stirbt

29.11.2020, 09:42 Uhr | dpa

Im Mansfelder Land ist ein 44-Jähriger bei einem Unfall aus seinem Auto geschleudert worden und gestorben. Der Fahrer sei am Samstagabend im Seegebiet Mansfelder Land unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. In der Nähe des Ortsteils Amsdorf kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, fuhr über einen Gehweg und kollidierte mit einem großen Stein. Der Wagen überschlug sich anschließend. Der 44-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert und verletzte sich tödlich. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.