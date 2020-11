Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher in Quarantäne

29.11.2020, 13:37 Uhr | dpa

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ist wegen einer Corona-Infektion im familiären Umfeld in häuslicher Quarantäne. Das teilte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Sonntag mit. Nonnemachers Ehemann sei Arzt in einer Notaufnahme und im beruflichen Zusammenhang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ministerin habe am Samstagabend erfahren, dass sie eine sogenannte Kontaktperson 1A mit engem Kontakt sei. Sie werde sich am kommenden Donnerstag auf das Virus testen lassen. Nonnemacher, die selbst Ärztin ist, hat nach Angaben ihres Sprechers bisher keine Symptome.