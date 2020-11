Speyer

Kommunalfinanzen unter Druck: Rechnungshof legt Bericht vor

30.11.2020, 00:53 Uhr | dpa

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz stellt an diesem Montag (10.30 Uhr) seinen jährlichen Kommunalbericht zur Finanzlage von Städten, Gemeinden und Kreisen vor. Die Kommunen insgesamt haben zwar drei Jahre in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt. Einzelne Städte und Kreise ächzen aber unter einer drückenden Schuldenlast, die den Spielraum für Investitionen einschränkt. Von den 20 höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland sind elf in Rheinland-Pfalz.

Aufgrund der Corona-Krise hat sich die Situation in diesem Jahr voraussichtlich weiter verschärft. Der Präsident des Landesrechnungshofs, Jörg Berres, mahnte die Kommunen, sich mit Einsparungen und einer Anhebung der Grundsteuer gegen finanzielle Belastungen in der Corona-Krise zu wappnen. Den Städten, Gemeinden und Landkreisen stünden erhebliche Steuereinbrüche und krisenbedingte Mehrausgaben bevor. Mit Blick auf den auch in der Krise vorgeschriebenen gesetzlichen Haushaltsausgleich seien daher "Maßnahmen zu ergreifen, um die zusätzlich drohenden Defizite auf das Unabweisbare zu begrenzen". Berres will bei der Vorstellung des Kommunalberichts 2020 auch auf bestimmte Beispiele kommunaler Ausgabenpraxis eingehen.