Büchenbeuren

"Polizei im Verhör": Neuer Podcast erschienen

30.11.2020, 11:19 Uhr | dpa

Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist mit einem Podcast online gegangen. Unter dem Titel "Polizei im Verhör" sind insgesamt zehn Folgen vorgesehen, in denen es um die tägliche Arbeit der verschiedenen Einheiten gehen soll, wie die Hochschule der Polizei am Montag mitteilte. Sie hat den von BigFM-Moderator Reece moderierten Podcast zusammen mit den Polizeibehörden im Land produziert. Die Polizei will damit vor allem jüngere Menschen ansprechen und sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Die einzelnen Folgen sollen in den kommenden Wochen immer montags online gestellt werden.