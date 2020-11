Potsdam

Brandenburger Einzelhandel legt deutlich zu

30.11.2020, 12:02 Uhr | dpa

Trotz Corona-Krise ist der Einzelhandel in Brandenburg in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich gewachsen. Um 8,5 Prozent stiegen die Erlöse zwischen Januar und September im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Grund dürfte vor allem der boomende Online-Handel sein sowie die gestiegene Nachfrage im Lebensmittel-Handel während des ersten Lockdowns im Frühjahr.

Ganz anders gestaltet sich die Lage indes für die Brandenburger Gastro-Branche, die, wie überall, weiter in einer tiefen Krise steckt. In den ersten neun Monaten gingen die Umsätze dort um rund ein Viertel zurük. Am härtesten trifft es auch in Brandenburg Hotels und Pensionen: Die Einbußen im Beherbergungsgewerbe beliefen sich den Statistikern zufolge von Januar bis September auf rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Nicht enthalten sind in den Daten die Folgen des erneuten Anstiegs der Infektionszahlen und den damit verbundenen, erneuten Einschränkungen für das Hotel- und Gastrogewerbe.