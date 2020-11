Magdeburg

Neues Azubi-Ticket ab Dezember erhältlich

30.11.2020, 14:04 Uhr | dpa

Ab Dezember können Sachsen-Anhalts Auszubildende ein vergünstigtes Ticket für Bus und Bahn kaufen. Anträge für ein Abo seien ab sofort möglich, teilte der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) in Magdeburg am Montag mit. Gültig sei das Azubi-Ticket ab Januar 2021. Es koste monatlich 50 Euro und sei ein Angebot für Menschen, die ihre duale oder schulische Ausbildung in Sachsen-Anhalt absolvieren oder in Sachsen-Anhalt leben und in einem anderen Bundesland ausgebildet werden. Es gilt den Angaben nach in Nahverkehrszügen, Straßenbahnen und Bussen in Sachsen-Anhalt. Ausgenommen seien spezielle Tourismuszüge, hieß es.

Das Azubi-Ticket war nach jahrelangem Ringen im Herbst auf den Weg gebracht worden. Das Land gibt in den kommenden zwei Jahren jeweils 12,8 Millionen Euro dazu, um die verbilligte Monatskarte zu finanzieren. Im Herbst 2021 ist laut Nasa eine Marktforschung geplant, Mitte 2022 soll über eine mögliche Fortsetzung des Angebots entschieden werden.