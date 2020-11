Offenbach am Main

Herbst fiel in Hessen vergleichsweise feucht aus

30.11.2020, 14:10 Uhr | dpa

In Hessen war es im Vergleich zu anderen Bundesländern im Herbst verhältnismäßig kühl und feucht. Der Temperatur-Mittelwert lag in den Monaten September, Oktober und November bei 9,8 Grad, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in seiner vorläufigen Bilanz. Der deutsche Durchschnittswert in dieser Zeit betrug 10,3 Grad. Der "Sollwert" der herbstlichen Durchschnittstemperaturen in Hessen hätte allerdings bei 8,6 Grad gelegen, so dass es immer noch recht warm war.

Anders als in anderen Bundesländern war der Herbst in Hessen zudem auch im Vergleich zu den Vorjahren recht feucht: Mit 195 Litern Niederschlag pro Quadratmeter wurde der durchschnittliche hessische Sollwert von 188 Litern Niederschlag pro Quadratmeter übertroffen. Die Sonnenscheindauer hingegen erreichte genau den Sollwert von rund 285 Stunden, hieß es.