Schwerin

Theater in MV wollen raus aus Komplettschließung

30.11.2020, 14:21 Uhr | dpa

Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern fordern Wege aus der Komplettschließung. In einer gemeinsamem Erklärung zum bundesweiten Aktionstag der Theater und Orchester am Montag betonten die Intendanten der großen Bühnen im Land: "Wir halten es für geboten, unverzüglich und konkret die möglichen Szenarien für einen vorsichtigen und verantwortlichen Wiedereinstieg in ein gesellschaftliches Leben mit Kunst und Kultur zu erarbeiten." Ein Szenario für den Weg zurück zum Gemeinschaftserlebnis in Theatern und Konzerthäusern werde in Abstimmung mit dem Schweriner Bildungsministerium derzeit entwickelt. Es müsse den erwartbaren weiteren Stufen der Pandemieentwicklung Rechnung tragen und Auswege jenseits der Komplettschließung bieten.

Am Aktionstag haben Theater bundesweit auf sich und ihre Situation aufmerksam gemacht. Seit Anfang November müssen sie im Zuge des Teil-Shutdowns geschlossen bleiben. Die Vorpommersche Landesbühne in Anklam stellte ein Video auf seine Internetseite, in dem die "Weihnachtsgans Auguste", die Hauptfigur einer aktuellen Weihnachtsinszenierung, die Gäste auf einen virtuellen Theaterrundgang mitnimmt.

Unterzeichner der Erklärung sind Martin Schneider (Vorpommersche Landesbühne Anklam), Dirk Löschner und Peter van Slooten (Theater Vorpommern Greifswald, Stralsund, Putbus), Sven Müller und Malte Bähr (Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz), Ralph Reichel und Cornelia Ascholl (Volkstheater Rostock) sowie Lars Tietje (Mecklenburgisches Staatstheater).

Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern dürfen von diesem Dienstag an zumindest ihre Weihnachtsmärchen vor Schülern aufführen. Die Vorpommersche Landesbühne, das Theater Vorpommern und das Rostocker Volkstheater kündigten bereits an, die Möglichkeit nutzen zu wollen. Die Vorpommersche Landesbühne will nach Worten einer Sprecherin am Dienstag starten, das Theater Vorpommern am Donnerstag.