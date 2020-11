Offenbach am Main

Herbst 2020 in Bayern am kühlsten - aber mit viel Sonne

30.11.2020, 14:23 Uhr | dpa

Bayern war in diesem Herbst die kühlste deutsche Region. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. Im Mittel herrschten demnach im Freistaat 9,2 Grad Celsius. Damit liegt Bayern gut ein Grad unter dem gesamtdeutschen Mittelwert von 10,3 Grad.

Am kühlsten war es in diesem Herbst bundesweit an diesem Montagmorgen in Bad Königshofen, nordwestlich von Bamberg - mit minus 9,2 Grad.

Gut 165 Liter Niederschlag fielen pro Quadratmeter. Das beschert Bayern Platz zwei hinter dem Saarland mit 220 Litern. Der Alpenrand zählte mit 480 Litern pro Quadratmeter zu den Gebieten mit dem meisten Niederschlag.

Mit fast 380 Sonnenstunden gehörte der Freistaat im Herbst 2020 aber auch zu den sonnenreichen Bundesländern.