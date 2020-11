Hildesheim

Bistum startet Anmeldungen für Weihnachtsgottesdienste

30.11.2020, 18:27 Uhr | dpa

Für die elf Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen im Hildesheimer Dom ist eine Anmeldung von diesem Dienstag an möglich. Aus Gesundheitsschutzgründen können sie jeweils von maximal 80 Gläubigen besucht werden, wie das Bistum am Montag mitteilte. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheide über die Teilnahme. Drei Festtagsgottesdienste werden zudem als Livestream im Internet zu sehen sein, darunter die Messe an Heiligabend um 22.30 Uhr und die Jahresabschlussmesse an Silvester um 18.00 Uhr - beide mit Hildesheims Bischof Heiner Wilmer.