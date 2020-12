Schwerin

Glawe präsentiert Corona-Impfkonzept für MV im Kabinett

01.12.2020, 03:13 Uhr | dpa

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) stellt heute (10.30 Uhr) dem Kabinett in einer Videokonferenz seine Impfstrategie gegen Corona vor. Noch ist kein Impfstoff zugelassen, doch die Länder arbeiten bereits am Aufbau der Strukturen, um bei einer Zulassung schnell loslegen zu können. In Mecklenburg-Vorpommern sind rund ein Dutzend Impfzentren geplant. Neben Rostock und Greifswald nannte Glawe bereits Pasewalk, Wismar, Neubrandenburg und Güstrow. Die Impfzentren sollen über alle kreisfreien Städte und Landkreise verteilt sein. Die Bundeswehr soll einbezogen werden. Zum 15. Dezember will MV mit den Impfzentren startklar sein, hatte der Minister am Wochenende angekündigt.