Wiesbaden

Hessen: mit "Pandemienetzwerk" Kampf gegen Corona stärken

01.12.2020, 03:47 Uhr | dpa

Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) stellt heute das neue "Pandemienetzwerk" der drei hessischen Medizin-Universitäten im Kampf gegen das Coronavirus vor. Die Hochschulen in Marburg, Gießen und Frankfurt zeichneten sich bundesweit durch eine besondere Expertise unter anderem in der Virologie aus, hieß es in der Einladung zu der Veranstaltung in Wiesbaden.

Die Universitäten seien an zahlreichen Forschungsprojekten zu Covid-19 beteiligt. Um noch besser voranzukommen, hätten sie sich zum "Pandemienetzwerk hessische Universitätsmedizin" zusammengeschlossen, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Dorn will unter anderem erläutern, wie das Land Hessen die Forscher bei ihrer Arbeit unterstützt.