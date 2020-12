Magdeburg

Plädoyers der Nebenklage im Prozess zum Anschlag beginnen

01.12.2020, 03:57 Uhr | dpa

Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle sollen nach der Bundesanwaltschaft nun die Vertreter der Nebenklage ihre Schlussvorträge halten. Am 22. Prozesstag können heute (9.30 Uhr) die Ersten der 21 Anwältinnen und Anwälte mit ihren Plädoyers beginnen. Sie vertreten 45 Überlebende und Hinterbliebene, die sich als Nebenkläger am Prozess beteiligt haben.

Die Bundesanwaltschaft hatte für ihren Schlussvortrag mehrere Stunden gebraucht. Sie forderte für den Angeklagten lebenslange Haft, anschließende Sicherheitsverwahrung und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Wie lange die Plädoyers der Nebenklage insgesamt dauern, ist kaum abzuschätzen. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens unterbricht die Verhandlung wegen der Corona-Pandemie in der Regel alle 45 Minuten, um den Gerichtssaal zu lüften.

Drei Prozesstage hat das Gericht für die Nebenklage-Vorträge vorgesehen. Reichen die aus, könnte nächste Woche die Verteidigung plädieren, am 22. Dezember könnte Mertens dann das Urteil verkünden.

Der Prozess läuft seit Juli vor dem Oberlandesgericht Naumburg, aus Platzgründen findet er jedoch in Magdeburg statt. Am 9. Oktober 2019 hatte ein Terrorist versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Er scheiterte an der massiven Tür, erschoss daraufhin eine Passantin, später noch einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss und verletzte weitere Menschen. Der 28-jährige Deutsche Stephan Balliet hat die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen Verschwörungstheorien begründet.