Flensburg

Waffen gehortet: Prozess gegen Waffensammler beginnt

01.12.2020, 05:32 Uhr | dpa

Wegen Verstößen unter anderem gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz muss sich am heutigen Dienstag (9.15 Uhr) an ein Waffensammler aus Nordfriesland vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Der heute 41-Jährige soll von 2009 bis 2015 sowie erneut im Februar 2020 eine Vielzahl von Kriegswaffen, Sprengstoff und anderen Waffen besessen, erworben und verkauft haben. Bei Durchsuchungen in den Jahren 2015 und 2020 sind demnach bei dem Angeklagten eine Vielzahl von Sprengmitteln, Munition, Kriegs- und -Schusswaffen gefunden worden. Eine Erlaubnis, unter anderem den TNT-Sprengstoff, Panzerfäuste, Maschinengewehre und -pistolen sowie diverse Revolver und Kisten mit Munition zu besitzen, hatte der Mann nicht.