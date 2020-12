Rostock

Traktoren blockieren Lidl-Logistikzentrum in Rostock

01.12.2020, 05:56 Uhr | dpa

Mit dutzenden Traktoren haben Bauern ein Lidl-Logistikzentrum in Rostock blockiert. Die Landwirte versammelten sich am Montagabend mit 31 Fahrzeugen, davon 25 Traktoren, und verstellten die Zufahrten zu dem Betriebsgelände, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei stufte die Demonstration als unangemeldete Versammlung ein und prüft mögliche Verstöße gegen das Versammlungs-, Straf- und Infektionsschutzgesetz. Es sei aber alles friedlich verlaufen. Das Anliegen der Bauern sei durch ein Plakat mit der Aufschrift "Bauer sucht Respekt" erkennbar gewesen, hieß es weiter. Die letzten Demonstranten hätten eigenständig am frühen Dienstagmorgen die Zufahrten verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt seien etwa 60 Personen an der Demonstration beteiligt gewesen.

Zuvor war es auch in anderen Städten wie etwa Kiel oder Cloppenburg zu ähnlichen Blockadeaktionen gekommen. Ziel der Proteste waren die aus Sicht der Bauern existenzgefährdenden Niedrigpreise im Lebensmittelhandel.