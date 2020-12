Lossatal

Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

01.12.2020, 06:36 Uhr | dpa

Bei einem Unfall bei Lossatal (Landkreis Leipzig) ist ein 40-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 70-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag aus Bergern-Schildau Richtung Lossatal und erfasste dabei einen am rechten Fahrbahnrand laufenden Fußgänger. Der 40-Jährige wurde mehrere Meter weit nach vorne geschleudert und dabei schwer verletzt. Der 70-Jährige blieb unverletzt.