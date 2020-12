Augsburg

Augsburger Panther holen Verteidiger Bergman aus Krefeld

01.12.2020, 11:36 Uhr | dpa

Die Augsburger Panther haben Verteidiger Wade Bergman für die anstehende Saison verpflichtet. Der 30 Jahre alte Deutsch-Kanadier kommt von den Krefeld Pinguinen, die ebenfalls in der Deutschen Eishockey Liga starten. Dies teilten die Augsburger am Dienstag mit. Bergman bekommt die Rückennummer 47.

"Speziell während einer Pandemie war es uns wichtig, einen Spieler zu finden, der idealerweise bereits in Deutschland ist und zudem unsere Liga bestens kennt. Wade Bergman wird keine große Eingewöhnungszeit benötigen, das ist ein großer Vorteil", sagte Trainer Tray Tuomie über den Neuzugang. "Er ist ein guter Schlittschuhläufer, der offensiv Akzente setzen kann und auch in der eigenen Zone präsent ist. Wir sehen ihn als optimale Lösung für die freigewordene Stelle in der Defensive".