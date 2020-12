Kempten (Allgäu)

Mann will Tomaten mit Kerze wärmen: Fackelt Gewächshaus ab

01.12.2020, 14:33 Uhr | dpa

Ein Tomatenliebhaber aus Kempten wollte sein Gemüse mit einer Kerze wärmen und hat aus Versehen seine ganze Zucht abgefackelt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der Mann am Vortag die Kerze in ein auf einer Terrasse stehendes Gewächshaus gestellt, um die Pflanzen vor der Kälte zu schützen. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.