Hohe Börde

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Autobahn 2

01.12.2020, 14:45 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag auf der Autobahn 2 bei Magdeburg sind zwei Menschen schwer und ein Mensch leicht verletzt worden. Auf der Fahrbahn in Richtung Berlin sei ein Kleintransporter am Stauende auf ein Auto aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin in Hohenwarsleben. Der Kleinwagen wurde dadurch unter einen Lastwagen geschoben, der Kleintransporter stieß auf der linken Spur mit einem anderen Auto zusammen. Die 19 Jahre alte Fahrerin des ersten Autos sowie der 39-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Der 49-jährige Fahrer des Kleinwagens auf der Nebenspur ist den Angaben nach wegen leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden.