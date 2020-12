Potsdam

Corona: SPD-Fraktionschef schlägt Begrenzung für Demos vor

01.12.2020, 15:59 Uhr | dpa

Als Konsequenz aus Demonstrationen der Gegner von Corona-Maßnahmen mit vielen Teilnehmern ohne Maske hat Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn eine Obergrenze für Versammlungen vorgeschlagen. "Wir müssen einfach erkennen, dass von diesen Demos, weil sich nicht an Auflagen gehalten wird, ein großes Infektionsrisiko ausgeht", sagte Stohn am Dienstag in Potsdam. Es müsse um Maßnahmen gehen, mit denen der Gesundheitsschutz und die Versammlungsfreiheit in Einklang gebracht werden könnten. "So wie es momentan vonstatten geht, geht es nicht."

Der SPD-Fraktionschef schlug für Demos eine Begrenzung der Teilnehmerzahl pro Quadratmeter vor und verwies darauf, dass ein solches Modell auch bei Kunden in Geschäften gelte. "Man kann auch eine generelle Obergrenze einführen", sagte Stohn. Derzeit gibt es keine Beschränkung der Teilnehmerzahl für Versammlungen, wer mitmacht, muss aber Mindestabstand und Maskenpflicht einhalten. Zuvor hatte SPD-Innenpolitikerin Inka Gossmann-Reetz von Innenminister Michael Stübgen (CDU) verstärkte Kontrollen der Einhaltung der Corona-Regeln durch die Polizei gefordert.