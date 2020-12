Lichtentanne

86-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

01.12.2020, 16:13 Uhr | dpa

Ein 86 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Kreis Zwickau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Senior mit seinem Auto in Lichtentanne auf gerader Strecke von der Bundesstraße 173 ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Ersthelfer versuchten, den eingeklemmten Mann aus dem Wrack zu befreien. Er starb jedoch am Unfallort. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.