Lübeck

Rettungsschirm: Kulturtafel unterstützt notleidende Künstler

01.12.2020, 16:19 Uhr | dpa

Mit einem Rettungsschirm im wahrsten Sinne des Wortes will die Kulturtafel Lübeck in der Corona-Pandemie Künstler und Kultureinrichtungen der Stadt unterstützen. Der Regenschirm mit dem Aufdruck "Kultur Rettungs Schirm" solle eine solidarische Geste gegenüber den Kultureinrichtungen sein, um auf die Notlage der Branche aufmerksam zu machen, sagte die Geschäftsführerin der Tafel, Kristin Goddemeyer, am Dienstag. Der Verein vermittelt seit 2017 nicht verkaufte Eintrittskarten, die von Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellte werden, an Menschen mit geringem Einkommen. Jetzt wolle man der Kultur etwas zurückgeben, sagte Goddemeyer. Der Erlös aus dem Verkauf des Regenschirms kommt nach Angaben der Kulturtafel vollständig notleidenden Künstlern zugute.