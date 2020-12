Trier

Dreyer: Kleines Kind unten den Toten nach Vorfall in Trier

01.12.2020, 17:45 Uhr | dpa

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, legt im Anschluss an eine Pressekonferenz in der Staatskanzlei ihren Mund-Nasen-Schutz an. Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv (Quelle: dpa)