Trier

Polizei: Verdächtiger verbrachte letzte Tage im Auto

01.12.2020, 19:22 Uhr | dpa

Der Mann, der in Trier zahlreiche Menschen an- und überfahren haben soll, hat die vergangenen Tage nach Angaben der Polizei in einem Auto verbracht. Er habe die Zeit nicht in einer Wohnung verbracht, sagte Franz-Dieter Ankner, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Trier, am Dienstag. Der Verdächtige sei ein 1969 in Trier geborener deutscher Staatsbürger. Einsatzkräfte hätten ihn überwältigt und festgenommen.