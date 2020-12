Paderborn

89-Jähriger tot in Wohnung in Paderborn gefunden

01.12.2020, 20:16 Uhr | dpa

Nach dem Auffinden eines toten 89-Jährigen in einer Wohnung in Paderborn hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Das teilten die Beamten am Dienstagabend mit. Die Leiche sei in der gemeinsamen Wohnung eines Ehepaares im Paderborner Riemekeviertel entdeckt worden und habe im Bett gelegen, sagte ein Sprecher. Der Hinweis sei von einem Bekannten des Paares eingegangen. Mehr Details gab die Polizei zunächst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen seien noch im Gange. Zuvor hatte die "Neue Westfälische" darüber berichtet.