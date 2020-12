Paderborn

Tatverdächtige nach Tod von 89-Jährigem in Obhut der Polizei

01.12.2020, 22:11 Uhr | dpa

Nach dem Auffinden eines toten 89-Jährigen in einer Wohnung in Paderborn befindet sich eine 84-jährige Tatverdächtige in der Obhut der Polizei. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am späten Dienstagabend mit. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Ob sich die Frau in Gewahrsam befinde, festgenommen oder verhaftet wurde, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Weitere Informationen sollen voraussichtlich am Mittwoch bekanntgegeben werden.

Die Leiche sei am Dienstagabend in der gemeinsamen Wohnung eines Ehepaares im Paderborner Riemekeviertel entdeckt worden und habe im Bett gelegen, sagte ein Polizeisprecher bereits am früheren Abend. Der Hinweis sei von einem Bekannten des Paares eingegangen.