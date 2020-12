Gotha

Gotha: Jugendliche erinnern mit Videos an Opfer der NS-Zeit

02.12.2020, 05:48 Uhr | dpa

Eine Gedenktafel erinnert an die Jüdinnen und Juden, die zwischen 1942 und 1945 vom Bahnhof in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In zwei selbst erarbeiteten Videos haben sich Jugendliche aus Gotha mit der jüdischen Vergangenheit der Stadt und dem Gedenken daran auseinander gesetzt. Für das besondere Projekt haben die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha mit dem Anne Frank Zentrum in Berlin zusammengearbeitet, wie die Stiftung mitteilte. Die Ergebnisse des "Memory Walk"-Formats finden sich nun auf der Videoplattform Youtube und über die Website der Stiftung.

"Was die Jugendlichen da in nur drei Tagen entwickelt haben und was sie individuell für einen Sprung gemacht haben, also auf Menschen zugehen, Nachfragen, Hinterfragen und natürlich Filmen und Schneiden - das war unglaublich beeindruckend", sagte Christoph Mauny von der Stiftung, der das Projekt mitbetreute. Es gehe dabei auch für die Stiftung und ihre Museen um Fragen der Verantwortung und der gesellschaftlichen Relevanz.

Sieben Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren hatten sich dafür freiwillig im Oktober Zeit genommen, um die Videos zu drehen und dazu zu recherchieren. In den wenige Minuten langen Filmen problematisieren sie etwa den Ort einer Gedenktafel am Bahnhof Gotha. Diese erinnert an die Jüdinnen und Juden, die zwischen 1942 und 1945 vom Bahnhof in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Auch mit dem heutigen Umgang mit dem Denkmal, das an die beim Novemberpogrom 1938 zerstörten Synagoge in Gotha erinnert, beschäftigten sich die Jugendlichen.

Die "Memory Walk"-Formate sollen laut dem Anne Frank Zentrum junge Menschen dazu ermutigen, sich aktiv mit der Geschichte des Nationalsozialismus in ihren Orten auseinanderzusetzen. Das Bundesinnenministerium fördert das Projekt.