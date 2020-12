Kabelsketal

21-Jähriger verliert Kontrolle über Auto: Schwer verletzt

02.12.2020, 07:02 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 bei Kabelsketal (Saalekreis) ist ein 21 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der junge Mann am Dienstagabend Richtung Halle, als ein weiteres Auto auf der Höhe von Benndorf ebenfalls auf die B6 auffuhr. Der Mann versuchte zu bremsen, lenkte nach links und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin schleuderte sein Wagen nach rechts in einen Straßengraben, überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite liegend zum Halt.

Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Kurz darauf fing es Feuer. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Über das andere beteiligte Auto und dessen Fahrerin oder Fahrer, sowie über die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nichts bekannt.