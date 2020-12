Barth

Planungsbüro für Darßbahn im Bahnhof Barth eröffnet

02.12.2020, 12:44 Uhr | dpa

Einen Zeitplan für den Wiederaufbau der Darßbahn gibt es noch nicht - doch nun ist im Bahnhof von Barth ein Planungsbüro eingerichtet worden. Das Büro wurde am Mittwoch zusammen mit einer neuen Reiseagentur eröffnet. Die Agentur sei ein klares Bekenntnis zum Weiterbetrieb der Strecke Velgast-Barth, die das Land wieder längerfristig bestellt hat, nachdem sich Bund und Land zur Wiedererrichtung der Darßbahn bekannt haben, sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) bei der Eröffnung.

Die Darßbahn gehöre in diesem Jahrzehnt zu den wichtigsten Infrastrukturprojekten des Landes, sagte Pegel. Der öffentliche Verkehr könne nur gegen das Auto gewinnen, wenn er ein gutes Angebot unterbreitet und nutzerfreundlich sei.

Das Schweriner Kabinett hatte im August den Beschluss zur Wiedererrichtung der Bahnstrecke zur Ferienhalbinsel Fischland-Darß-Zingst gefasst. Es liege die Zusage des Bundes vor, 25,5 Millionen der bislang auf 115 Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten zu übernehmen, hieß es damals.

Die Darßbahn war 1910 in Betrieb genommen worden und verband das Boddenstädtchen Barth auf dem Festland mit Prerow an der Nordspitze des Darß. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gleise teilweise als Reparationsleistungen demontiert. Mit Auflösung von NVA-Stützpunkten in der Region 1990 wurde auch die Strecke Barth-Bresewitz nicht mehr benötigt und der Verkehr eingestellt. Seit 2002 bedient die Usedomer Bäderbahn (UBB) den Abschnitt zwischen Velgast an der Fernstrecke Rostock-Stralsund und Barth regelmäßig mit Nahverkehrszügen.