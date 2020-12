Annaberg-Buchholz

"Cube"-Prototyp filtert in Annaberg Schadstoffe aus der Luft

02.12.2020, 13:19 Uhr | dpa

Ein neuartiger "Cube" steht an einer vielbefahrenen Kreuzung. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)

Ein speziell beschichteter, zwei Meter hoher Würfel soll in Annaberg-Buchholz für bessere Luft sorgen. Der "Cube" sei eine Weltneuheit und arbeite als großflächiger Katalysator, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Das Gestell ist den Angaben zufolge unter anderem mit Titanoxid beschichtet und in der Lage, Schadstoffe wie Stickoxide aus der Luft zu filtern und zu Nitraten abzubauen. Die Wirksamkeit hätten Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts für Materialanalytik und Innenluftchemie nachgewiesen. Dabei seien im Labor die Schadstoffe um gut die Hälfte reduziert worden, erklärte Entwickler und Hersteller Rico Genau aus Meerane. Zu den Kosten des Prototyps wollte er keine Angaben machen.

Ziel sei nun, die Wirksamkeit unter realen Bedingungen zu belegen. Dazu kommt die Anlage an einer vielbefahrenen Ampelkreuzung der Bundesstraße 101 zum Einsatz. Laut Genau kann die Zellen-Konstruktion erweitert werden, etwa auf Höhen von fünf oder zehn Meter.