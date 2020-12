Mainstockheim

Rund zehn Kilo Marihuana in Auto entdeckt

02.12.2020, 16:37 Uhr | dpa

Etwa zehn Kilo Marihuana haben Polizisten bei der Kontrolle eines Wagens auf der Autobahn 3 entdeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden die Beamten die Drogen am Dienstag bei Mainstockheim (Landkreis Kitzingen) in einem Versteck im Inneren des Autos. Der 21 Jahre alte Fahrer sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf Drogenhandel in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.