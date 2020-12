Dresden

Drittligist Dresden vorerst ohne verletzten Will

02.12.2020, 16:39 Uhr | dpa

Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Paul Will verzichten. Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, erlitt der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler am Sonntag beim 3:0-Auswärtssieg gegen den MSV Duisburg einen Außenbandeinriss im rechten Sprunggelenk. Das habe eine MRT-Untersuchung im Uniklinikum Dresden ergeben. Will war am Sonntag in der 2. Spielminute nach einem Kopfballduell umgeknickt und musste daraufhin behandelt werden. Anschließend spielte er noch bis zu seiner Auswechslung in der 88. Minute weiter.