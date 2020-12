Schwerin

Drese fordert mehr Arbeitsangebote für behinderte Menschen

02.12.2020, 16:43 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat für eine bessere Einbeziehung behinderter Menschen in die Arbeitswelt geworben. "Menschen mit Handicap sind oft gut ausgebildet und bringen wichtige Kompetenzen mit, die Unternehmen und Behörden noch viel stärker wahrnehmen und nutzen müssen", sagte Drese am Mittwoch in Schwerin. Anlass war der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen, der jedes Jahr am 3. Dezember begangen wird. Teilhabe am Arbeitsleben sei ein entscheidender Faktor für gesellschaftliche Integration.

Dem pflichtete die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann bei. Gerade in der gegenwärtigen Corona-Pandemie dürfe die Situation dieser Menschen nicht aus dem Blickfeld geraten. Arbeitgeber sollten über positive Beispiele motiviert werden, arbeitslosen Menschen mit Behinderung eine Einstiegschance zu geben. "Denn angesichts der Herausforderungen "demografische Entwicklung" und "Fachkräftesicherung" ist dies gleichzeitig ein sozial- und arbeitsmarktpolitisches Anliegen", betonte Haupt-Koopmann und verwies auf vielfältige Förderangebote.

Bis zum Juli hätten im Nordosten 3600 Menschen mit Behinderung Fördermaßnahmen genutzt - von berufsvorbereitenden Bildungsangeboten über Eingliederungszuschüsse bis hin zur behinderungsgerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen.

Nach Angaben Dreses lebten Ende 2019 fast 224 000 schwerbehinderte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Drei Viertel der arbeitslosen Schwerbehinderten verfügten über einen Berufsabschluss, doch werde dieses Potenzial noch zu wenig genutzt. Von den 3200 Betrieben im Land mit mehr als 20 Mitarbeitern, die gesetzlich zur Beschäftigung von Behinderten verpflichtet seien, zahle etwa die Hälfte als Ersatz eine Ausgleichsabgabe. "Hier besteht erheblicher Nachholbedarf."

Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, forderte zudem, auch Hürden bei der Mediennutzung abzubauen. "Gerade in Zeiten der Pandemie kommt es darauf an, dass auch Menschen mit Behinderung Zugang zu wichtigen und aktuellen Informationen haben", betonte er. Der technische Nachholbedarf in Mecklenburg-Vorpommern sei noch einmal deutlich geworden. Die Lücken in der Breitbandversorgung seien da nur ein Punkt.