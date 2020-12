Ovelgönne

Zwei Autofahrer sterben bei Frontalcrash

02.12.2020, 20:43 Uhr | dpa

Zwei 38 und 19 Jahre alte Autofahrer sind bei einem Frontalcrash im Landkreis Wesermarsch tödlich verletzt worden. "Die Unfallursache ist Gegenstand aktueller Ermittlungen", hieß es in einer Mitteilung am Mittwochabend. Bekannt war zunächst lediglich, dass beide Wagen auf gerader Strecke am späten Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Nähe von Oldenburg kollidierten. Beide Fahrer starben noch an der Unfallstelle. Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, war bis zum Abend gesperrt.