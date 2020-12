Münsingen

Inklusive Kunst im "Living Museum Alb" in Münsingen

03.12.2020, 03:33 Uhr | dpa

Menschen mit und ohne Behinderungen können im neuen "Living Museum Alb" in Münsingen gemeinsam kreativ werden. Nach Angaben der Bruderhaus Diakonie ist es das erste solcher inklusiver Museen in Deutschland. Am heutigen Donnerstag öffnet es. Die Idee ist, Museum und Ateliers therapeutisch zu verbinden. Auf mehreren Etagen sind Wechselausstellungen, Veranstaltungen und Räume für künstlerische Arbeiten untergebracht.

Die Räume widmen sich den Bereichen Malerei, Zeichnen und dreidimensionales Gestalten, Theater und Performance, Musik und Lyrik. In den Ateliers finden sowohl dauerhafte Angebote als auch ein wechselndes Kursprogramm statt. Künstler arbeiten mit Sprache, Farben, Klang und Ausdruck. Zurzeit ist das "Living Museum Alb" wegen der Corona-Pandemie nur für Künstler geöffnet.

Das weltweit erste "Living Museum" gründeten 1983 der Psychologe und Künstler Janos Marton und der Künstler Bolek Greczynski in den USA. Das Creedmoor Psychiatric Center in New York widmet sich der Behandlung von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen, indem sie ermutigt werden, sich durch Kunst auszudrücken. Die Philosophie eines weiteren "Living Museums" in Will/Schweiz ist es, einen Raum einzurichten, in dem psychisch Kranke zu Künstlern ausgebildet werden.

Inspiriert wurde die Einrichtung vom Heidelberger Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn (1886-1933). Er hatte als einer der Ersten das kreative Potenzial psychisch kranker Menschen entdeckt und es anhand verschiedener Ausstellungen dokumentiert. Die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg bewahrt einen einzigartigen Bestand an Werken, die Patienten und Patientinnen psychiatrischer Anstalten um die Wende zum 20. Jahrhundert schufen.