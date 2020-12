Halle (Saale)

"Helden und Erlöser" bestimmen Händel-Festspiele 2021

03.12.2020, 03:38 Uhr | dpa

Die Händel-Festspiele in Halle sollen 2021 unter dem Motto "Helden und Erlöser" stehen. Mehr als 100 Veranstaltungen seien vom 28. Mai bis 13. Juni 2021 in der Geburtsstadt des Komponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759) geplant, teilten die Veranstalter mit. Das detaillierte Programm soll heute (10.00 Uhr) in Halle bekanntgegeben werden. Alljährlich strömen Zehntausende Musikbegeisterte aus aller Welt zu dem Barockfest. Händel wurde 1685 in der Stadt an der Saale geboren. Er verbrachte nach Stationen in verschiedenen Ländern den Großteil seines Lebens in London, wo er 1759 starb. In diesem Jahr fiel das Fest coronabedingt aus.