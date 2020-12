Wilkau-Haßlau

Weiterer Protest gegen Schließung von Sachsens Haribo-Werk

03.12.2020, 14:59 Uhr | dpa

Bei Gesprächen zu einem Sozialplan für die rund 150 Beschäftigten des Haribo-Werkes in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) ist noch keine Einigung in Sicht. "Wir liegen aktuell noch Welten auseinander", sagte Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Donnerstag. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Transfergesellschaft für die Beschäftigten des einzigen Haribo-Werkes in Ostdeutschland sowie deutlich höhere Abfindungen. Am Freitag ist eine Betriebsversammlung geplant, kommende Woche dann ein weiteres Gespräch mit der Unternehmensleitung des Süßwarenherstellers mit Sitz in Rheinland-Pfalz.

Lißner betonte, dass noch immer nicht nachvollziehbar sei, warum der Konzern "trotz Millionengewinnen" das Werk zum Jahresende schließen wolle. Das Familienunternehmen hatte den Schritt Anfang November damit begründet, dass "unverhältnismäßig hohe Investitionen" nötig seien, um die Produktionsabläufe am Standort auf die künftigen Anforderungen auszurichten.

Gegen die Schließung gibt es seit Wochen Protest, der auch von Politikern verschiedener Parteien unterstützt wird. Eine Petition im Internet hat bisher fast 15 000 Unterzeichner. Am Sonntag sind erneut Aktionen vor Ort geplant: Ein Gottesdienst sowie ein Lampionumzug vom Markt zum Werk. Schon zwei Wochen zuvor hatten Hunderte Menschen in Zwickau gegen die Schließung protestiert.