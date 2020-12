Rehna

Pkw rammt Streifenwagen: Beifahrerin leicht verletzt

03.12.2020, 16:53 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Beim Linksabbiegen hat eine Autofahrerin in Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) ausgerechnet einen entgegenkommenden Streifenwagen der Polizei übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Autos auf der Ampelkreuzung wurde die Beifahrerin des Streifenwagens leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Wismar am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall am Dienstagabend abgeschleppt werden. Der Schaden wurde mit rund 35 000 Euro angegeben.