Fulda

Wieder Kind in Fulda vermisst: Suche nach Achtjährigem

03.12.2020, 16:59 Uhr | dpa

Bei winterlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt sucht die Polizei Fulda erneut nach einem vermissten Kind. Ein achtjähriger Junge habe am Mittwochabend bei einem Treffen mit seiner Mutter in einer Jugendhilfeeinrichtung den Raum in Richtung Toilette verlassen und sei seither verschwunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Vermutlich habe das Kind keine Jacke getragen. Sofort eingeleitete Such- und Fahndungsmaßnahmen in der Umgebung blieben demnach zunächst erfolglos. Dabei sei auch eine Rettungshundestaffel zum Einsatz gekommen. Außerdem liefen Ermittlungen zu möglichen Kontaktpersonen und entsprechende Befragungen.

Seit Donnerstagmorgen habe man die Suche intensiviert, erklärte die Polizei. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera komme zum Einsatz. Die Bevölkerung werde über Lautsprecher auf den Vermisstenfall hingewiesen und Bürger würden befragt. Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte der Feuerwehr seien im Einsatz. Die Suche umfasse auch den Bereich um den Fuldaer Aueweiher. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben können, wurden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen zu melden. Am Nachmittag wurde "die Suche vor Ort unterbrochen", sagte ein Sprecher.

Erst am Montagabend war in Fulda ein zweijähriges Mädchen als vermisst gemeldet worden. Nach ersten Ermittlungen hatte das Kleinkind bei winterlicher Witterung unbemerkt die elterliche Wohnung verlassen. Nach umfangreicher Suche entdeckten Taucher am folgenden Nachmittag in einem Kanal in der osthessischen Stadt ein totes Kind, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen sehr wahrscheinlich um die Zweijährige handelte. Für diesen Freitag hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion zur Klärung der Todesumstände angeordnet.