Flensburg

Ein Novum: Handball-Livestream via Handy-Kamera

03.12.2020, 18:21 Uhr | dpa

Die SG Flensburg-Handewitt kommt in den Genuss, ein Vorreiter zu sein. Die Schleswig-Holsteiner empfangen am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) in der Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen. Und erstmals, so der übertragende TV-Sender Sky, gibt es von einem Sportereignis in Europa einen Livestream im Internet via Handy-Kameras. Wie bislang wird das Spiel im Bezahl-TV übertragen. Der Livestream auf der sport.sky.de-Seite wird zusätzlich gratis angeboten.

Bis zu zwölf Handys werden dazu in Stellung gebracht. Damit flüssige Bilder gezeigt werden können, wird der höchste Übertragungsstandard 5G gewählt. Das Spiel soll mit den Mobiltelefonen neue Perspektiven ermöglichen. Einzelne Sequenzen werden in die Fernsehübertragung eingebaut.